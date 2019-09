ULTIM'ORA Sky - La Juve non riesce a liberarsi di Mandzukic: saltata la trattativa col Qatar

Sembrava pronto a trasferirsi in Qatar, Mario Mandzukic, dopo essere stato pubblicamente scaricato dalla Juventus per bocca del direttore sportivo Fabio Paratici. Invece il problema in casa bianconera resta. E' saltata infatti la trattativa con il club qatariota interessato all'ex Atletico Madrid, che resterà dunque fino a gennaio a Torino, arrabbiato con la società. La frattura resta, il giocatore è stato escluso anche dalla prossima partita. E per la società di Agnelli un problema in più da 5 milioni di euro di ingaggio. A riportarlo è Sky Sport.