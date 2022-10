VIDEO - L'Udinese continua la striscia, la Lazio resta a secco: gli highlights dello 0-0 dell'Olimpico

Un punto a testa e una posizione di vertice che va bene ad entrambe.

Un punto a testa e una posizione di vertice che va bene ad entrambe. Lazio e Udinese non si fanno male, il match d'alta classifica finisce 0-0: tante le occasioni non sfruttate, due le traverse colpite dai bianconeri che hanno fatto tremare una squadra un po' troppo contratta nella gestione del palleggio. Di seguito gol e highlights dell'incontro. Di seguito gli highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app