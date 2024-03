Acerbi: "Mai stato razzista, il mio idolo è Weah! Mi hanno massacrato per nulla"

Nella sua intervista al Corriere della Sera, il difensore dell'Inter, Francesco Acerbi, ha aggiunto

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella sua intervista al Corriere della Sera, il difensore dell'Inter, Francesco Acerbi, ha aggiunto: "Questa non è lotta contro il razzismo, non c’è stato nessun razzismo in campo e io non sono una persona razzista: il mio idolo era George Weah e quando mi fu trovato il tumore ricevetti una telefonata a sorpresa da lui che ancora oggi mi emoziona".

Se non è lotta al razzismo, allora cos’è?

"Si sta solo umiliando una persona, massacrando e minacciando la sua famiglia, ma per che cosa? Per una cosa che era finita in campo e nella quale il razzismo non c’entra nulla. Il razzismo purtroppo è una cosa seria, non un presunto insulto".