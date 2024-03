Acerbi: "Sono dispiaciuto per Juan Jesus, ma devo dire una cosa"

Nella sua intervista al Corriere della Sera, Francesco Acerbi ha parlato anche di Juan Jesus, si è detto dispiaciuto per lui

Nella sua intervista al Corriere della Sera, Francesco Acerbi ha parlato anche di Juan Jesus, si è detto dispiaciuto per lui: "Adesso che c’è una sentenza, vorrei dire la mia, senza avere assolutamente nulla contro Juan Jesus, anzi è il contrario perché sono molto dispiaciuto anche per lui. Ma non si può dare del razzista a una persona per una parola malintesa nella concitazione del gioco. E non si può continuare a farlo anche dopo che sono stato assolto".