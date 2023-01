Ag. Elmas: "Anno scorso decisivo in EL, ora in campionato. Sa dove vuole arrivare"

"Dal mio punto di vista è solo una conferma. E’ un ragazzo con grande personalità, sa dove vuole arrivare".

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com, l'agente e intermediario internazionale, George Gardi, colui il quale portò Eljif Elmas al Napoli, si è soffermato proprio sul centrocampista macedone

Elmas decisivo, ancora una volta. È uno dei tanti titolari top di Spalletti, che ne pensa del suo periodo? "La scorsa stagione è stato l'uomo in più in Europa League, quest’anno lo sta facendo in campionato. Dal mio punto di vista è solo una conferma. E’ un ragazzo con grande personalità, sa dove vuole arrivare".