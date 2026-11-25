Sosa attacca: “Che Napoli! E’ forte, non fatevi condizionare dagli amici lecchini di Allegri!”

"Non vi fate influenzare dagli amici lecchini dell'allenatore. Amici del potere che raccontano altro pur di difendere l'amico che li porta a cena". Roberto Sosa, ex attaccante del Napoli, ha commentato sui social la prova del Napoli contro il City in Champions League. Una prova di spessore al City of Manchester: "Grandissima prestazione del Napoli. Lo dico da tempo il Napoli ha una grande squadra, importante e non scarsa come qualcuno ha voluto far passare. Infortuni? Il Napoli ha fatto solo due cambi quindi non vi fate condizionare da chi dice che "quando Allegri avrà tutti a disposizione". Basta solo coraggio come ha detto De Bruyne, perché il Napoli la qualità la tiene".

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