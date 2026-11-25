Guardiola: "Mi vergogno ad aver detto no alla Nazionale italiana"

Prima di Pirlo, prima di Mancini, l'Italia poteva essere di Pep Guardiola. Lo conferma lo stesso allenatore ex City. "È uno dei miei più grandi onori che abbiano pensato a me per allenare la nazionale" italiana "ma sentivo di dovermi fermare". Lo ha detto Pep Guardiola, intervistato da Romario a Romario Tv.

"Se me ne avessero parlato anni prima, probabilmente avrei accettato - spiega Guardiola - Ma all'epoca, con Paolo Maldini e Leonardo, mi sono reso conto che dovevo fermarmi. Avevo bisogno di più tempo per me stesso. Sono stato allenatore per 18 anni, allenando ogni tre giorni". Guardiola ha quindi ammesso di aver avuto contatti con i vertici del calcio italiano per un possibile ruolo da Ct. "È la prima volta che ne parlo - racconta - ma mi vergognavo di aver detto di no a un Paese come l'Italia", le sue parole.