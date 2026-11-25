Sky, Di Canio: "Gilmour monumentale! Allegri l'ha preparata benissimo"

Ultime calcio Napoli, le parole di Paolo Di Canio che commenta la prova contro il Manchester City in Champions

Paolo Di Canio, ex attaccante, oggi talent in tv, ha commentato a Sky Sport la gara di ieri del Napoli che ha pareggiato contro il City all'Etihad per la quinta giornata della fase campionato di Champions League.

"Il Napoli ha tanti meriti per una partita sontuosa con uno spirito nuovo. Allegri l'ha studiata molto bene questa partita, altrimenti non hai questa organizzazione sia col blocco basso che quando riparti. Il Napoli ha messo in imbarazzo il City in quelle situazioni in cui loro stanno soffrendo in questo momento. Con Spinazzola che attacca, Lang sul secondo palo uomo in più. Gilmour monumentale in mezzo. La coppia scozzese ha fatto benissimo".