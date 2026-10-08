Alvino: "Altro che mesi di stop per McTominay, complimenti allo staff medico"

Scott McTominay rientra, l'opinione di Carlo Alvino sul giocatore del Napoli che torna per le prossime partite

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato a Teleclub della situazione legata a Scott McTominay che ieri ha ottenuto l'idoneità e si è anche allenato in gruppo verso la gara col Frosinone a cui potrebbe anche prendere parte quantomeno per quanto riguarda i convocati.

"Voglio fare i complimenti allo staff medico del Napoli dopo le ultime notizie su Scott McTominay. Il rientro di ieri dopo l'ok dei mediici e l'idoneità sportiva ricevuta ha messo a tacere le tante voci pessimistiche di qualcuno che ipotizzava stop di qualche mese per il giocatore.Napoli-Frosinone? Si va verso il sold out, mancano pochissimi biglietti che verranno presto venduti e quindi entro sabato ci sarà il pienone con la prevendita. Grande atmosfera per il ritorno del campionato".