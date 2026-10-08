Alvino: "Altro che mesi di stop per McTominay, complimenti allo staff medico"
Carlo Alvino, giornalista, ha parlato a Teleclub della situazione legata a Scott McTominay che ieri ha ottenuto l'idoneità e si è anche allenato in gruppo verso la gara col Frosinone a cui potrebbe anche prendere parte quantomeno per quanto riguarda i convocati.
"Voglio fare i complimenti allo staff medico del Napoli dopo le ultime notizie su Scott McTominay. Il rientro di ieri dopo l'ok dei mediici e l'idoneità sportiva ricevuta ha messo a tacere le tante voci pessimistiche di qualcuno che ipotizzava stop di qualche mese per il giocatore.Napoli-Frosinone? Si va verso il sold out, mancano pochissimi biglietti che verranno presto venduti e quindi entro sabato ci sarà il pienone con la prevendita. Grande atmosfera per il ritorno del campionato".
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