Alvino: "Altro che mesi di stop per McTominay, complimenti allo staff medico"

Alvino: "Altro che mesi di stop per McTominay, complimenti allo staff medico"
Oggi alle 12:00Le Interviste
di Fabio Tarantino
Scott McTominay rientra, l'opinione di Carlo Alvino sul giocatore del Napoli che torna per le prossime partite

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato a Teleclub della situazione legata a Scott McTominay che ieri ha ottenuto l'idoneità e si è anche allenato in gruppo verso la gara col Frosinone a cui potrebbe anche prendere parte quantomeno per quanto riguarda i convocati.

"Voglio fare i complimenti allo staff medico del Napoli dopo le ultime notizie su Scott McTominay. Il rientro di ieri dopo l'ok dei mediici e l'idoneità sportiva ricevuta ha messo a tacere le tante voci pessimistiche di qualcuno che ipotizzava stop di qualche mese per il giocatore.Napoli-Frosinone? Si va verso il sold out, mancano pochissimi biglietti che verranno presto venduti e quindi entro sabato ci sarà il pienone con la prevendita. Grande atmosfera per il ritorno del campionato". 