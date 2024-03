Atalanta, Percassi smentisce Koopmeiners: "Non ha chiesto di essere ceduto"

L'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano 'L'Eco di Bergamo'

L'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano 'L'Eco di Bergamo' in edicola domani. Argomento caldissimo è il futuro di Teun Koopmeiners, centrocampista olandese che negli scorsi giorni - dal ritiro dell'Olanda - ha dichiarato di voler lasciare Bergamo la prossima estate: "La società è solida e non ha bisogno di vendere: Koopmeiners non è stato ceduto alla Juve né a nessun altro, e nemmeno ha chiesto di essere ceduto", ha detto Percassi.

Nei giorni scorsi però, nel corso di una intervista al giornate olandese 'De Telegraaf', Koopmeiners sul suo futuro si era espresso così: "Ho detto all'Atalanta che nella prossima estate voglio trasferirmi. Spero che si presentino delle opzioni su cui riflettere. A Bergamo io e la mia fidanzata abbiamo passato un periodo meraviglioso, mi auguro che l’Atalanta incassi una bella cifra da me. Già l'anno scorso c'era un concreto interesse da parte del Napoli. Ma i club non sono riusciti a trovare un'intesa".