Braga, il tecnico: "CR7 meglio di Maradona, in prima fila come Pelè"

Carlos Carvalhal, tecnico dello Sporting Braga che domani affronterà la Roma in Europa League, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport: "Fonseca? Lo conosco sia personalmente che come allenatore e per me è tra i migliori del Portogallo. Ha un’idea di gioco molto precisa, principi calcistici nei quali crede ciecamente. Un bel tipo e un grande allenatore, molto evoluto sia sul piano metodologico che su quello tattico, le sue squadre hanno personalità, come lui".

Una battuta anche su Cristiano Ronaldo: "È una macchina, ha cambiato tutto. In Nazionale avevamo qualità, ci mancava mentalità. E all'improvviso ci siamo trovati a giocare col migliore al mondo. Ricorderemo il gioco creativo di Maradona e di Messi. Ricorderemo Cruijff, Platini, Eusebio e altri. Però in prima fila ci saranno Pelé e Ronaldo"