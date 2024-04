Brambati: “Conte vince anche senza CR7 e Messi. Dategli i ragazzini e poi vediamo..."

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.



Se fosse dirigente alla Juve che manovre avrebbe fatto ora?

"Non avrei preso Thiago Motta, avrei preso Conte o Gasperini. Allegri sta facendo il lavoro per portare la barca in porto ma poi si siederanno e per me è un errore sostituirlo con Thiago Motta. Io ho paura che Giuntoli abbia il timore di avere un allenatore nel suo gruppo con personalità. Lo dico da tempo. Io se fossi un tifoso di Milan, Inter o Napoli al pensiero che Conte firma con la Juve non dormirei la notte. E' uno che se non vince il primo anno, vince il secondo, senza comprare Ronaldo, Messi o altri. Dagli un manipolo di ragazzini e poi vediamo...".