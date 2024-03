Bucchioni: "Calzona? Se un allenatore è sempre se stesso ha poca vita nel calcio"

Enzo Bucchioni, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live

Enzo Bucchioni, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Conosco poco Calzona che ha lavorato sempre con allenatori integralisti che però si sono evoluti. Italiano, per esempio, lavora meno con la costruzione dal basso o meglio adatta le situazioni. Se ti vengono a pressare alto e ti mettono in difficoltà molto spesso il portiere rilancia dritto per dritto e scavalca il centrocampo.

Se un allenatore rimane sempre se stesso credo che abbia poca strada e poca vita calcistica. È importante poi anche l'intelligenza del giocatore che deve capire quando può fare dei movimenti. L'intelligenza dell'applicazione va lasciata al giocatore. Credo che tra Roma, Atalanta e Napoli la squadra che più può ambire al 5 posto è la Roma.

La Roma è la squadra che più ha ritrovato energia, ha ritrovato gioco, ha recuperato Abraham, una carta in più per l'attacco. Se guardo al calendario ti dico che Atalanta e Roma hanno ancora impegni in Europa e quindi potrebbero perdere punti per strada. Ieri il Napoli ha dato finalmente una sensazione positiva, di aver ritrovato voglia ed energia. Se recupera Osimhen allora si può ancora fare la differenza".