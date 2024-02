Calaiò: “Mazzarri fa solo confusione! Davanti erano soli contro un Milan che prende sempre gol”

Emanuele Calaiò, dirigente sportivo ed ex calciatore azzurro, ha commentato a Radio Kiss Kiss la prestazione del Napoli contro il Milan

© foto di Federico De Luca

Emanuele Calaiò, dirigente sportivo ed ex calciatore azzurro, ha commentato a Radio Kiss Kiss la prestazione del Napoli contro il Milan: "Mazzarri sta portando solo confusione con questi cambi modulo. Ormai c’è il caos. Pure se vuoi fare la linea a tre, almeno devi mettere i tre attaccanti davanti e fare un 3-4-2-1. Invece con il 3-5-1-1 Kvaratskhelia era solo, non aveva nessuno vicino.

Poi sull'1-0 a favore del Milan, in svantaggio, toglie l’unica punta fisica Simeone per mettere Raspadori che è un sottopunta. Il Napoli non ha un’identità, il Milan prende sempre gol con Gabbia e Kjaer, poi è persino entrato Simic, ma cosa aveva da perdere? Simeone ha avuto una sola occasione!”.