Cannella svela: "Proponemmo al Napoli a zero questo giocatore che oggi è al Real Madrid"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giuseppe Cannella, dirigente sportivo: “Kvara è un calciatore fondamentale, ma ha su di sé l’interesse dei grandi club. Per chi lo stima, non c’è prezzo che possa rappresentare un ostacolo. Poi molto farà l’uomo, faranno le scelte e le persone che lo seguono nel quotidiano. Di certo, dinanzi a certe offerte, il Napoli non ha la forza per trattenerlo.

Il mercato del Napoli? Bisogna capire la direzione dell’allenatore. Se arriverà uno come Conte, serviranno rinforzi di primissimo livello, con calciatori forti nel presente e capaci di fare il salto di qualità immediato. Se invece arriverà uno di prospettiva come Italiano, immagino che il Napoli inizierà un percorso di valorizzazione dei giovani: Folorunsho, Gaetano e chi poi rientrerà alla base o verrà acquistato.

La figura di Manna? Lo conosco poco, ma conosco molto bene Giuntoli. Cristiano era uno bravissimo nell’essere il collante tra società, allenatore e spogliatoio. Sulle scelte tecniche si affidava allo scouting e agli amici procuratori. Da intermediario, abbiamo offerto tanti giocatori a Cristiano: Mendy (ora al Real) a zero, è solo un esempio poi vennero fatte altre valutazioni. Manna mi sembra uno che vada in primissima persona a scegliere i giovani da valorizzare, ma al momento è ancora prematuro. Se dovesse arrivare Italiano, la posizione di Meluso potrebbe rilanciarsi, visto che lo conosce perfettamente dai tempi dello Spezia. Giuntoli è sempre stato un grande incassatore, facendo il massimo per la società Napoli. In questo è stato insostituibile e chi verrà al suo posto dovrà competere con questo”.