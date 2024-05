Canovi: "ADL farà lavorare Manna? Con addio di Osimhen si possono fare tre mercati"

A TuttoMercatoWeb ha parlato l’avvocato Dario Canovi.





Come vede Manna a Napoli?

“Dipende se De Laurentiis lo farà lavorare. E soprattutto bisognerà capire che mezzo avrà per fare mercato. Con la possibile cessione di Osimhen si possono fare tre mercati”.

Stasera c’è Roma-Juve.

“Nessuna delle due mi sembra in grandissima forma. Dipenderà anche da cosa riuscirà a fare la Roma, se riuscirà a recuperare un po’ di forze. La Lega nei confronti della Roma non si è comportata benissimo”.

Valzer allenatori. Cosa si aspetta?

“Da Napoli a Firenze e sembrerebbe anche al Milan ci saranno tanti cambiamenti. Poi dipenderà da salvezza e retrocessioni. La Fiorentina cercherà un nuovo allenatore e dipenderà anche da cosa farà il Torino, dove Juric ha meritato la conferma ma si vocifera che ci saranno dei cambiamenti”.

E i direttori?

“La figura del direttore è cambiata. Quando ho cominciato a fare questo lavoro i dirigenti erano al centro del mercato. Oggi invece il direttore sportivo da un punto di vista qualitativo sembra che abbia meno importanza perché i presidenti hanno cominciato a voler fare di testa loro e questo è uno dei motivi per cui alcune squadre vanno male. Allodi mi disse una cosa: il calcio è una strana attività, c’è gente che va a dormire come muratore e si sveglia architetto. Ci sono presidenti che pensano che il calcio sia facile… e che sia solo comprare e vendere e invece non è così”.