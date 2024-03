Costacurta a Sky: "Acerbi in area mi sembra il difensore più solido"

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan e ora opinionista di punta di Sky, al Corriere dello Sport analizza le caratteristiche delle squadre italiane in termini di cammino europeo e di atteggiamento: "Ricordo il mio Milan: noi in Europa ci sentivamo a casa e grazie al cammino internazionale costruimmo un Dna vincente. Pur con dei limiti strutturali, Roma e Milan sono su questa strada. Dalla loro sfida arriverà una finalista, però il Liverpool è superiore e bisognerà farci i conti. Anche il Leverkusen fa un gran calcio".

Si aspettava qualcosa in più dalle italiane in Champions?

"L’Inter ha perso un’occasione, il Milan lo stesso contro Newcastle e Dortmund, Lazio e Napoli hanno sbattuto su due colossi. L’anno scorso siamo stati fortunati, quest’anno sfortunati. Secondo me, però, il gap con le migliori è diminuito nonostante i risultati siano peggiori".

Chi è oggi il difensore italiano più forte?

"Ne dico due: Buongiorno e Bastoni. Acerbi dentro l’area mi sembra quello più solido, ma in Nazionale, con tutti quei metri dietro, può fare fatica".

All’Europeo saremo all’altezza delle migliori?

"Siamo inferiori a Inghilterra, Francia e forse Spagna, ma non troppo. Ridurremo il gap grazie a un allenatore fantastico come Spalletti".