Criscitiello: "Spalletti deve recuperare Kvara, forse non solo dagli acciacchi fisici ma da altro"

TuttoNapoli.net

"Spalletti dovrà evitare le trappole invernali e la sosta farà bene anche a chi non ne ha bisogno. Punto principale recuperare Kvara, forse non solo dagli acciacchi fisici ma soprattutto da altro".

Lo scrive Michele Criscitiello nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Per il resto il Napoli, solo il Napoli, può perdere questo scudetto indirizzato abbondantemente. Se gli azzurri spengono la luce come fatto negli ultimi minuti con l’Udinese allora tutto torna in gioco ma se il Napoli resiste, come può fare, non ci saranno grandi colpi di scena. Per la bassa classifica la situazione è abbastanza indirizzata anche se la Salernitana dello scorso anno dimostra che tutto è in gioco fino ad aprile-maggio. La Sampdoria che affronta il Lecce è la fotografia di come si fa calcio e come si fa anticalcio. La Sampdoria ha rovinato tutto. In società c’è un caos senza precedenti, la tifoseria contesta un giorno si e l’altro pure, la squadra è stata costruita malissimo e gli allenatori scelti sono il peggio che c’era in circolazione per questa Sampdoria. Giampaolo andava sostituito con uno Andreazzoli o Ballardini, certamente non con Stankovic che le uniche indicazioni utili che dà sono “dai dai dai, vai vai vai”.