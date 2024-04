CorSera - Allegri sa che il prossimo anno sulla panchina della Juve ci sarà Motta

Massimiliano Allegri lascerà la Juventus a fine stagione. Al suo posto Thiago Motta. E' questo lo scenario disegnato dal Corriere della Sera

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimiliano Allegri lascerà la Juventus a fine stagione. Al suo posto Thiago Motta. E' questo lo scenario disegnato dal Corriere della Sera: "La separazione fra Allegri e la Juventus sarà meno cordiale. Max, nonostante le parole di convenienza di Giuntoli, sa che il prossimo anno al suo posto ci sarà Thiago Motta.

Ancora legato ai bianconeri da un anno di contratto, Max non intende transare, anzi chiederà l’intero stipendio per sé e lo staff. Del resto qualora centrasse il piazzamento in Champions lascerebbe alla Juve, nonostante la pioggia di critiche per la qualità del gioco, un tesoretto di 120 milioni considerando anche i proventi derivanti dalla futura partecipazione al Mondiale per club e dalla Supercoppa in Arabia.".