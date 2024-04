SSCNapoli, Lombardo introduce Calzona: "Aveva voglia di parlare ed il club è contento"

Il responsabile della comunicazione Nicola Lombardo è intervenuto per una introduzione per chiarire i motivi dell'appuntamento con la stampa.

Prima della conferenza stampa di Francesco Calzona, il responsabile della comunicazione Nicola Lombardo è intervenuto per una introduzione per chiarire i motivi dell'appuntamento con la stampa:

"Non è una conferenza stampa pre-partita, non le facciamo più, limitiamo a sotto le 100 le conferenze nel corso dell'anno. Le conferenze pre-partita sono le uniche in cui non abbiamo obblighi. Questa è una conferenza stampa di medio termine, mancano 5 partite e Calzona aveva voglia di parlare con i giornalisti e la società è solo contenta di questo".