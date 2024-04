La Salernitana sarà costretta a 'svendere' Dia: c'è anche il Napoli, la cifra

Boulaye Dia lascerà Salerno in estate. Come scrive il Corriere dello Sport, l'attaccante l'anno scorso era valutato sui 40 milioni di euro

© foto di www.imagephotoagency.it

Boulaye Dia lascerà Salerno in estate. Come scrive il Corriere dello Sport, l'attaccante l'anno scorso era valutato sui 40 milioni di euro, ben oltre i 25 della clausola risolutiva, ma adesso molto probabilmente potrebbero bastare una ventina. In Italia, oltre ai biancocelesti, ci sarebbero le attenzioni anche della Fiorentina e del Napoli ma attenzione anche ai club della Premier League.