Napoli-Roma verso il sold out, ma al Maradona ci sarà contestazione come ad Empoli

Il Napoli troverà un clima bollente per la contestazione della tifoseria come ad Empoli ma il Maradona avrà un ottimo colpo d’occhio, ci sono ancora biglietti disponibili soltanto nell’anello superiore dei Distinti e nelle tribune. Un’altra lezione d’amore del pubblico di Fuorigrotta che non abbandona la squadra. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno.