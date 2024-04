Osimhen-Kvara, i numeri restano positivi. Ma Victor ha saltato un terzo delle partite

I numeri di Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen restano positivi nonostante l'annata difficile, anche se c'è un dato sul nigeriano...

I numeri di Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen restano positivi nonostante l'annata difficile, anche se c'è un dato sul nigeriano che è sicuramente negativo. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Il momento è complicato, c’è bisogno delle stelle, dei trascinatori. Osimhen e Kvaratskhelia nonostante l’annata negativa del Napoli hanno dato nei numeri un apporto importante, insieme producono un bottino di 25 gol, 10 assist e 2 rigori procurati.

Tutto ciò non è bastato in un’annata balorda tra cambi d’allenatore, preparazione atletica deficitaria e le assenze come quella di Victor che ha saltato 16 partite su 44 stagionali (il 36,4% degli impegni)".