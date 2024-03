Cruciani: “Acerbi colpevole di un episodio ma non è razzista! La parola neg*o demonizzata”

Il giornalista Giuseppe Cruciani è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per commentare l'episodio Acerbi-Juan Jesus

Il giornalista Giuseppe Cruciani è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per commentare l'episodio Acerbi-Juan Jesus: “Nel mio editoriale sul caso Acerbi l’ho difeso perché ha detto solo la parola negro. L’Italia lo ha mandato via dal ritiro della nazionale per non essere accusati pure loro.

Se ha detto quella parola solo per questioni di distinzione e non come offesa non si dovrebbero prendere provvedimenti, perché altrimenti castriamo le parole. Poi è anche la parola di Juan Jesus contro quella di Acerbi. Però a quel punto se il calciatore dell’Inter gli ha detto di andare via perché è soltanto un negro allora a quel punto può essere discriminatorio. Però adesso si sta disegnando Acerbi come se fosse un razzista, per un episodio che gli costerà tanto, gli è già costata la nazionale, e secondo me è eccessivo“.