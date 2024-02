De Giovanni non ci sta: "Mazzarri simbolo di precarietà: è privo di coraggio e dignità!"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Maurizio De Giovanni, scrittore

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Maurizio De Giovanni, scrittore: "Di questa disfatta è colpevole un allenatore privo di ogni forma di coraggio, ma privo anche di dignità personale. La cosa inquietante è il fatto che in conferenza stampa, questo signore è contento di quello che ha visto. Se non inquadri le problematiche della tua squadra, il problema è serio: 8 giocatori offensivi, 4 centrocampisti centrali – perché Zielinski non lo conto più – l’unica cosa da fare è il 4-2-3-1.

Questa è la 9°/10° partita in cui il Napoli di Mazzarri non segna con questo potenziale offensivo. Com’è possibile che una società così attenta, presente e puntuale, non chiami questo signore. L’obiettivo a questo punto qual è? Vedere i nuovi per il prossimo anno? Inseriscili, vediamoli in campo. Affrontiamo il Barcellona con 3 centrocampisti. Ci sono molte incoerenze. Ho il sospetto che la precarietà sia stato un timbro in fronte a Mazzarri che gli dà nessuna credibilità tra i giocatori. ‘Non ci sono obiettivi stagionali’? Con lo scudetto sulla maglia. Veramente inquietante. Cagliari, Genoa e Sassuolo le battono anche le altre, i punti che poteva fare ieri, con la Lazio che è in difficoltà, fanno la differenza".