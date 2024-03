Del Genio: "Occhio a sparare a zero su Lindstrom e Natan. Ricordate Lobotka all'inizio?"

Paolo Del Genio, giornalista Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ai microfoni di Telecapri nel corso de Il Napoli su Telecapri

Paolo Del Genio, giornalista Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ai microfoni di Telecapri nel corso de Il Napoli su Telecapri: "Non sparate sentenze definitive su Lindstrom o su Natan, sento molti dire che sono da Serie B e da Serie C. Attenti che poi dopo dovete fare le capriole se succede come con Lobotka".

Su Di Lorenzo: "Siete sicuri che il suo problema sia il riposo? Pensate che tenerlo una/due partite in panchina sia la soluzione? O forse deve ritrovare una squadra che giochi bene? Io opto per la seconda".