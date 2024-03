Direttore Tuttosport: "Caso JJ-Acerbi, epilogo controverso. Ma c'è una buona notizia"

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Juan Jesus è una vittima che sente di non aver avuto giustizia, quindi capisco tutto lo sconforto. Dopo il caso-Maignan, che risale a gennaio, si era un po' sopito l'argomento razzismo. Questo vuol dire che forse dobbiamo vigilare meglio ed essere più martellanti nella lotta al razzismo.

L'epilogo di questa vicenda è controverso e non vado oltre, ma almeno ripropone il tema razzismo, grazie a Juan Jesus. La vicenda la conoscono lui e Acerbi. La mia opinione personale è che Juan Jesus non può essersi inventato tutti, ma questo non vuol dire nulla perché dal punto di vista rigorosamente giuridico credo che il giudice sportivo abbia agito bene. Non credo che Juan Jesus voglia vendetta, ma solo giustizia".