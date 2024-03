Ex pres. Spezia: "Meluso non è uno yes man, Italiano ideale per Napoli. Mi piacerebbe rivederli in coppia"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Stefano Chisoli, ex presidente dello Spezia.

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Stefano Chisoli, ex presidente dello Spezia: “Da fuori è difficile capire cosa non è girato al Napoli, ma nessuno si attendeva un crollo simile. Doveva essere la favorita con l’Inter e invece… Poi raddrizzare la stagione in corsa è quasi sempre impossibile, ora conta solo programmare con lucidità e bontà la prossima. De Laurentiis è un presidente di grande personalità, tutte le decisioni passeranno da lui.

Conosco molto bene il DS Meluso, mi piacerebbe rivederlo in coppia con Italiano al Napoli il prossimo anno. I due si stimano molto, Napoli sarebbe la piazza ideale per Vincenzo. E lui sarebbe l’allenatore ideale per questo Napoli, farebbe davvero divertire la piazza. Meluso a rischio? E perché mai? Ha avuto poche possibilità di incidere, è arrivato ad allenatore già scelto e a mercato già avviato. Io credo che ci sia un’idea sbagliata su Mauro: non è uno yes man, è uno che ama dialogare e prendere decisioni forti. È un direttore sportivo molto preparato, che ha grande polso e grande personalità. Fu Meluso a proporre Ismajli sul mercato e con Italiano furono d’accordo per portarlo in Italia. Su Italiano ci sono due miti da sfatare. La fase difensiva la cura molto e pretende grande ordine, poi è uno che sa gestire anche gruppi affollati e di grande personalità. Vincenzo è un valorizzatore, vedete cosa ha fatto allo Spezia e alla Fiorentina: non ha paura di nessuno”.