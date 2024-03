Floro Flores: "Ho visto una squadra viva che lotta. Se fossi Calzona farei un cosa..."

Antonio Floro Flores, ex azzurro e allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Floro Flores, ex azzurro e allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: "Il Napoli ha pareggiato con l’Inter alla fine di una partita molto dura, maschia. Per me ha fatto un grande passo in avanti e per questo sono molto fiducioso per l’immediato futuro. Questo perché vedo una squadra viva, che lotta e che prova a giocare senza buttare la palla in avanti con la speranza che succeda qualcosa.

Ieri non era facile contro una Inter molto forte anche se leggermente in calo dopo l’uscita dalla Champions. Nel secondo tempo, anzi, gli azzurri potevano anche ottenere qualcosa in più. L’assenza di Osimhen ha pesato, anche perché siamo lontani dal rendimento dello scorso anno quando anche senza Victor il Napoli sfruttava tutte le risorse offensive.

In ogni caso il Napoli ha giocatori importanti che vanno recuperati alla causa: per realizzare una rimonta importante serve l’aiuto di tutti, vanno utilizzati, e questo Calzona lo sa bene, tutti e 22 i calciatori. Il mister sa che la gestione del gruppo è fondamentale, poi è chiaro che serve anche lavorare per migliorare la fase difensiva. Mi rendo conto che Calzona, anche per gli impegni con la Slovacchia, tutto questo tempo non ce l’ha, ma il Napoli dovrà imparare a non subire sempre gol, tenendo conto che con la qualità che ha nel reparto avanzato il gol può sempre arrivare”.