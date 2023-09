Folorunsho: "Colpito dalla mentalità del Napoli, hanno vinto e non si sono adagiati. Ammiro due azzurri"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Michael Folorunsho, centrocampista dell’Hellas Verona ma di proprietà del Napoli, è intervenuto a Cronache di Spogliatoio: "Non era il primo ritiro che facevo con il Napoli, ma ogni anno a colpirmi è la mentalità: hanno appena vinto lo Scudetto e qui nessuno si è adagiato. Osservo Osimhen e Di Lorenzo... inconsciamente potrebbero essere sazi, e invece ripartono per ripetersi. Le doti tecniche non si discutono, ma è nella testa la vera chiave".