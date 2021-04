Gattuso, l'ex ds al Pisa: "Spaccatura con ADL difficile da ricucire, a meno che..."

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Fabrizio Lucchesi, dirigente. "Gattuso è una persona intelligente e quindi può cambiare idea perché non è ottuso. L'impressione è che ricucire non sia facile. Servirebbe qualcosa di spontaneo, altrimenti meglio non farla. O i cocci si rimettono precisi oppure si vede la spaccatura. Gattuso non può permettersi di pensare, tra qualche mese, chi gliel'ha fatto fare. Napoli sicuramente ha fatto crescere Gattuso, d'altronde lui ha poco più di 40 anni e allena da tempo in Serie A. Aver allenato Milan e Napoli significa qualcosa, peraltro un anno come questo a Napoli vale 3 anni. Sicuramente lui ha dato anche qualcosa e secondo me il Napoli ha fatto una grande stagione, peraltro la confusione ha tolto punti. Gattuso ha un carattere forte e si esalta nelle difficoltà. Spalletti? Nato con me a Empoli, era un nostro giocatori e poi è stato allenatore. Di che vogliamo discutere? L'importante però è chiudere bene la stagione, poi ci pensano loro".