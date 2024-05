PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Max, avviso alla Juve e all'erede""

"Max, avviso alla Juve e all'erede", titola quest'oggi il quotidiano torinese Tuttosport riferendosi al monito di Allegri "per chi programma il futuro"

"Max, avviso alla Juve e all'erede", titola quest'oggi il quotidiano torinese Tuttosport riferendosi al monito di Allegri "per chi programma il futuro, a difesa dello storico pragmatismo bianconero". Il sommario: "Battere la Roma stasera dà la certezza della Champions, Allegri guarda anche oltre". In spalla, un box è riservato alle dichiarazioni del presidente del Torino che ha parlato dell'attuale tecnico granata: "Per Cairo è solo colpa di Juric". Spazio anche al Real Madrid che ha vinto il titolo di campione di Spagna: "Il Real conquista La Liga, infinito Ancelotti: 26° trofeo!"