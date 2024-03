Giuffredi su Barone: "È burbero ma leale. Litigai con lui e Pradé, vi spiego..."

Mario Giuffredi, noto agente di molti calciatori, è stato intervistato durante la Palermo Football Conference parlando di Joe Barone

Mario Giuffredi, noto agente di molti calciatori tra cui Politano, Di Lorenzo, Mario Rui, Folorunsho, è stato intervistato durante la Palermo Football Conference parlando di Joe Barone: "Credo di essere il primo procuratore che si è imbattuto in lui. Quando ha acquistato la Fiorentina, mi trovai nel loro primo mercato a litigare con lui e Pradè perché portai Biraghi all'Inter e Veretout alla Roma.

Immaginate una proprietà e un gm nuovo che vede presentarsi davanti un agente che porta via loro due calciatori importanti... Una litigata che è uscita fuori. Barone però poi ha dimostrato di essere una persona dai veri sentimenti perché non mi ha portato nessun tipo di rancore. Con me è stato sempre leale, sincero. È burbero, difficile, perché fa gli interessi della proprietà e quindi a volte è molto spigoloso, ma è una persona di sostanza, vera, che ti riconosce le cose giuste".