Graziani: "ADL intervenga: le voci sul nuovo allenatore destabilizzano l'ambiente!"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, l'ex attaccante ed allenatore Ciccio Graziani ha parlato della situazione del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di tv

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, l'ex attaccante ed allenatore Ciccio Graziani ha parlato della situazione del Napoli: "Intorno all'ambiente del Napoli serve più serenità: Calzona sarà il nostro allenatore fino alla fine dell'anno, poi si vedrà. Ora bisogna concentrarsi sulla qualificazione in Champions. Secondo me la società dovrebbe fare un comunicato, o il presidente dovrebbe parlare. Calzona lo sa che se fa bene rimane altrimenti no. Gasperini o altri nomi vengono buttati lì, sono frutto di fantasia. Questo destabilizza l'ambiente".