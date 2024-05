Sportitalia - Non solo Osimhen: tanti in spogliatoio sono titubanti sul futuro in azzurro

Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La formazione anti Bologna è fatta praticamente, tornerà titolare Juan Jesus insieme a Rrahmani, Di Lorenzo ed Olivera. Il centrocampo sarà il classico con Anguissa, Lobotka e Cajuste. Così come l’attacco resta invariato col recupero di Kvaratskhelia.

Saranno le ultime partite di Osimhen, ma potrebbero essere le ultime anche di qualcun’altro. Dipenderà da chi sarà il nuovo allenatore, ci sono un sacco di titubanti. Se arrivasse un allenatore motivatore allora in molti potrebbero restare. Spero che De Laurentiis non ripeti la scelta dell’anno scorso, ma spero che dal cilindro esca fuori un allenatore che possa portare il Napoli in Champions. Il problema principale per De Laurentiis è quello di non partecipare alla Champions o al Mondiale per Club. Se De Laurentiis vuol tornare in Champions non può sbagliare la scelta dell’allenatore”.