Problema rinnovi? Del Genio: "Solo per Kvara! Gli altri guadagnano anche più di quanto valgono"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della sua trasmissione radiofonica si è espresso così: "Problema rinnovi? Io credo stiano tutti abbastanza bene. Anzi, secondo me tranne la situazione di Kvaratskhelia tutti hanno il contratto con un ingaggio superiore a quello che è il loro valore attuale. Non possono proprio lamentarsi e non credo ci siano per molti delle società pronte ad offrire di più in estate.