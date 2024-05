Clamoroso, Atalanta-Fiorentina si gioca a campionato concluso! La data definitiva

Questa la nota con cui la Lega Serie A ha confermato la programmazione a campionato concluso

Ora è ufficiale, la sfida fra Atalanta e Fiorentina rinviata lo scorso 17 marzo a causa del malore e successiva scomparsa del direttore generale dei viola Joe Barone sarà recuperata a campionato concluso, ovvero domenica 2 giugno 2024. Fin dal momento della cancellazione della gara erano emersi problemi in merito alla possibile data di recupero, complici i cammini delle due squadra in Coppa Italia (con l'Atalanta che ha poi raggiunto la finale del 15 maggio) e in Europa: l'Atalanta ha raggiunto la finale di Europa League del 22 maggio a Dublino, la Fiorentina quella di Conference League in programma il 29 maggio ad Atene.

Nel recente passato questa eventualità aveva suscitato diverse polemiche, vista la non contemporaneità con le squadre in lotta con Atalanta e Fiorentina. Su tutte era stata la Roma, costretta a recuperare il finale di gara con l'Udinese il 25 aprile, a contestare questa eventualità. Ma la Lega, complice un calendario congestionato, non ha avuto a disposizione altri slot.

Questa la nota con cui la Lega Serie A ha confermato la programmazione a campionato concluso: "Si comunica che la gara Atalanta-Fiorentina, valevole per la 29^ giornata del campionato di Serie A Tim e non disputata in data 17 marzo 2024, sarà recuperata domenica 2 giugno 2024 alle ore 18". La sfida, come inizialmente previsto, resterà visione esclusiva su DAZN.