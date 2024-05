Ultime di formazione Sky - Kvara domani titolare, un rientro anche in difesa

"A centrocampo Cajuste è favorito su Traoré".

Ai microfoni di Sky Sport 24, è intervento l'inviato a Castel Volturno Massimo Ugolini: "Kvaratskhelia è un tema caldo in casa Napoli, l’adeguamento e il prolungamento del contratto del georgiano, uno dei passi fondamentali della rifondazione che tra poco avrà atto. Kvara ha recuperato per la sfida di domani col Bologna, oggi era presente alla rifinitura a Castel Volturno, giocherà nel tridente insieme a Osimhen e Politano. A centrocampo Cajuste è favorito su Traoré. In difesa, visto il problemino per Mario Rui, gioca Olivera, al rientro Juan Jesus.

A Napoli, oltre che della partita col Bologna, si parla ovviamente del sostituto di Calzona: Gasperini, Italiano, Pioli e Conte, questo è il poker da cui dovrebbe uscire l’allenatore per la prossima stagione”.