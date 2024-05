La probabile formazione del Napoli: tornano Juan Jesus e Kvara, ancora out Mario Rui

Prova ad anticipare le mosse di Calzona l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Che formazione del Napoli contro il Bologna? Prova ad anticipare le mosse di Calzona l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Per quel che riguarda la formazione, l’idea è che rispetto a lunedì ci saranno Meret in porta; una linea a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus al posto di Ostigard e Olivera; a centrocampo Anguissa, Lobotka e Cajuste vanno verso la conferma in blocco; e nel tridente Politano, Osimhen e Kvara per Lindstrom.

Il Napoli, in questo momento, è ottavo con 51 punti, uno più della Viola, il prossimo avversario dopo il Bologna con una partita in meno (da recuperare contro l’Atalanta): va da sé che in attesa dei verdetti sulla maxi-griglia e i posti supplementari, il modo più semplice per continuare a inseguire la zona coppe è vincere. Thiago Motta permettendo. Un anno fa, tra l’altro, finì anche lui nel casting di De Laurentiis per la panchina: era tra i candidati prediletti alla successione di Spalletti, da podio se non il preferito, ma alla fine decise di continuare a Bologna. Profumatissima di Champions, a primavera".