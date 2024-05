De Paola: "Gasperini? Mi è difficile vederlo a Napoli, ma in una grande squadra sì"

Paolo De Paola, giornalista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso di Maracanà parlando di Gasperini e Pioli

Paolo De Paola, giornalista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso di Maracanà parlando degli allenatori sotto i riflettori nella prossima sessione di mercato, tra cui Gasperini e Pioli.

Una meraviglia questa Atalanta:

"La cosa bella è che cambiando formazione, i risultati sono sempre quelli. Chapeau a Gasperini per quanto fatto in questi anni. Ne sono passati tanti di giocatori con cui hanno fatto plusvalenze. Ha trovato l'ambiente giusto, ma cosa deve fare di più un tecnico per farsi vedere? Mi risulta difficile vederlo al Napoli, ma in una grande squadra che realizza le cose che lui dice si. Ma aggiungo una cosa: il giudizio su Gasperini è 10, ma se non dovesse raccogliere nulla come andrebbe giudicato? Io non gli darei la sufficienza. Un titolo deve portarlo a casa".

Se vincesse le due coppe, che farebbe al posto di Gasperini?

"Io rimarrei. Ho coronato il mio sogno, dopo un percorso importante avrei raggiunto l'obiettivo. Mi sono realizzato e continuerei a divertirmi qui".

Tudor dice che da quando è arrivato alla Lazio ha gli stessi punti di Atalanta e Inter:

"Il boomerang è dietro l'angolo però. Se ti esponi a qualche risultato negativo di troppo, è finita. Mai metterlo sul lato della sfida".

Che ne pensa di Pioli per il Napoli?

"Potrebbe adattarsi al progetto di ADL, è abbastanza morbido, è uno che non ha paura di fare nuove esperienze. Potrebbe essere l'allenatore giusto. Con le ultime dichiarazioni mi pare che abbia chiuso col Milan".