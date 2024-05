Bruscolotti: "Il Napoli non ha mai coinvolto in nessuna iniziativa gli eroi del primo scudetto"

In ricordo del 10 maggio 1987 Beppe Bruscolotti, capitano storico del Napoli e protagonista indiscusso del primo scudetto della storia degli scudetti

TuttoNapoli.net

In ricordo del 10 maggio 1987 Beppe Bruscolotti, capitano storico del Napoli e protagonista indiscusso del primo scudetto della storia degli scudetti è intervenuto quest’oggi a Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni a Radio Goal: “La storia del Napoli l’abbiamo iniziata noi, c’è poco da fare. Un peccato che la società attuale non ci ha mai invitato a nessuna iniziativa, allo stadio, in tribuna, a vedere le partite del Napoli attuale come fanno gli altri club, tranne noi che non si sa il perché.

Nel primo scudetto c’erano tanti napoletani nella rosa del Napoli che , un supporto costante, tutti hanno avuto il giusto ruolo, bellissimi ricordi, la forza del gruppo, la sincerità, la voglia di divertirsi. La nostra forza era la compattezza, il nostro spogliatoio era uno spettacolo”.