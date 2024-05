Impallomeni: "Gasperini al Napoli? Lo vedrei meglio alla Juve"

Nel corso di 'Maracanà', nel pomeriggio di Tmw Radio, è invervenuto il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.





TuttoNapoli.net

Nel corso di 'Maracanà', nel pomeriggio di Tmw Radio, è invervenuto il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Roma pari ma fuori orgogliosamente:

"Resta la partita di grande personalità e orgoglio della Roma, giocata al minimo delle energie. Roma stanca e sfibrata. Contro una squadra imbattibile il rimpianto è quello di non averlo affrontato nel miglior momento di forma, ma complimenti al Bayer. E alla Roma, che è uscita a testa altissima".

Sulla partita cosa aggiunge?

"I tedeschi sono una grande squadra. Sotto 2-0, hanno giocato sempre alla stessa maniera. E' la Roma che si è fatta gol purtroppo, ma se fosse andata ai supplementari la Roma non ce l'avrebbe fatta perché era sfinita. Sono stanchissimi, la Roma è forte ma è arrivata. De Rossi non può dirlo ma è preoccupato. Per me Dybala non sta bene".

L'Atalanta da questa partita può avere delle certezze contro il Leverkusen?

"Sì, può mettere in difficoltà il Bayer. Davanti ha le caratteristiche per far male al Bayer".

Lukaku all'inizio sbaglia una grande chance:

"Ha sbagliato clamorosamente. La palla era perfetta, andava stoppata diversamente. Per me non ha giocato bene".

Gasperini meriterebbe un'altra chance in una big, magari il Napoli?

"Se arriva la chiamata...ma perché no alla Juve? Lo vedrei meglio lì che al Napoli. Sa andrà al Napoli è perchè ha avuto rassicurazioni, ma credo sia l'uomo giusto per la Juve. L'Atalanta sta facendo bene perché è da tempo che Gasperini è lì. Si può ripetere in altre squadre una panchina così lunga, serve dare tempo. Perché bisogna cambiare sempre?".

Se non dovesse raccogliere nulla come andrebbe giudicato Gasperini?

"Per me ha fatto un lavoro enorme in questi sette anni. E' vero che si deve portare a casa qualcosa ma è un fenomeno calcistico da elogiare e basta".

Se vincesse le due coppe, che farebbe al posto di Gasperini?

"Andrei via, soltanto per la chiamata della Juventus. Se lo chiama la Juve, lui se ne va di sicuro".