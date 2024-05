Martino: "Se il Napoli cede questi due calciatori fa un salto nel buio"

Carmine Martino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Carmine Martino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sarebbe incredibile se oltre Osimhen anche Kvaratskhelia lasciasse il Napoli quest’estate. Sarebbe un salto ulteriore nel buio perchè perdi un’altra certezza. Kvaratskhelia è colui che illumina il gioco del Napoli, ma forse anche l’idea che il Napoli non abbia voluto accontentare le richieste economiche del calciatore, sarebbe sbagliata.

Se De Laurentiis ha deciso di non cederlo non lo cederà, ma dipende sempre dal calciatore che sembra stia bene a Napoli. L’errore madre quest’anno è stato quello di non acquistare un difensore forte. La piazza ha minimizzato all’inizio perchè lo scudetto ti fa perdere di vista la realtà. Mi rendo conto che le alternative a Natan erano più costose, ma non puoi sostituire Kim con un ragazzino che non aveva mai giocato a certi livelli”.