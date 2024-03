Guidolin: "Tre allenatori cambiati? C'è stata anche superficialità"

L'allenatore Francesco Guidolin è intervenuto al Corriere della Sera per parlare del Napoli

L'allenatore Francesco Guidolin è intervenuto al Corriere della Sera per parlare del Napoli: "La vera anomalia di questa stagione è il cambio di allenatore della prima e della seconda classificata dello scorso campionato: bisogna saper gestire anche le vittorie e ripetere quello che ha fatto il Napoli lo scorso anno sarebbe stato impossibile per qualsiasi tecnico. In generale c’è sempre una certa superficialità: invece di analizzare i problemi, si sceglie la soluzione più semplice e immediata".