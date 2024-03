Sky, Compagnoni: “Per il Napoli tanti punti da recuperare, anche l’EL non sarebbe male”

"Anche perché nella prossima stagione potrebbe partire una piccola rifondazione del Napoli".

Nel corso di Sky Sport 24,il giornalista e telecronista Sky Maurizio Compagnoni ha parlato della corsa Champions: "Il Napoli ha sciupato tante occasioni. 6 punti dal quinto posto sono tanti, anche perché la Roma sta viaggiando forte e l’Atalanta potrebbe avere tre punti in più, fermo restando che la partita da recuperare con la Fiorentina è molto complicata.

Quale Napoli affronterà l’Atalanta? Quello che abbiamo visto quest’anno, anche quello di Calzona? Che io trovo decisamente migliorato rispetto a quello di Mazzarri e Garcia. Però sei punti a nove giornate dalla fine sono tanti, il Napoli dello scorso anno li recupererebbe perché quella squadra ci aveva abituato ad infilare anche 8-9 vittorie consecutive. Credo che per il Napoli sia importante mantenere un piede in Europa, anche conquistare un posto un Europa League non sarebbe male. Anche perché nella prossima stagione potrebbe partire una piccola rifondazione del Napoli, e allora non dico che sia meglio partire dall’Europa League rispetto alla Champions, questo certamente no, però non è detto che sia un male".