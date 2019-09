Juve, Tacconi distrugge Rabiot: "Sembra uno di Promozione, non è in condizione"

Ai microfoni di Radio Bianconera è intervenuto l’ex Juventus Stefano Tacconi:“Juventus in ritardo? Ma quale ritardo… L’avete vista come gioca la Juve? Io non l’avevo mai vista giocare come contro il Brescia, soprattutto contro una squadra molto chiusa. Con o senza Ronaldo cambia tanto per gli altri giocatori, il problema è che il portoghese scombussola un po’ tutti i piani, a Brescia comunque la Juventus mi ha dato una sensazione di squadra. Sono soddisfatto della squadra vista contro il Brescia”.

Su Rabiot: “Sembra uno di Promozione… Non è in condizione, è l’unico che è indietro rispetto agli altri”.

Su Szczesny: “I palloni di oggi sono quelli, è normale che se il pallone mi arriva in faccia lo prendo, poi è stato deviato. Può capitare. Io con Rummenigge mi sono scansato. Aveva tirato una bella sassata e il pallone è volato