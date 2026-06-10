L'ex Altomare: "Napoli già forte, si vada sui giovani! Allegri? Deve tornare a vincere..."

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Luca Altomare, ex calciatore del Napoli, si sofferma sul calciomercato del Napoli e sulla scelta di Max Allegri come nuovo allenatore.

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Luca Altomare, ex calciatore: “Allegri è un allenatore vincente, di spessore e comunicatore. E credo sia molto motivato perché quando non vinci da tanto tempo, devi fare in modo che succeda di nuovo ecco perchè credo che voglia riscattarsi proprio a Napoli.

Allegri proverà a portare aria fresca perchè dopo 2 anni fatti bene da Conte, poi bisogna ripartire e non so se sia la scelta giusta. Credo sia stato scelto per lo spessore dell’allenatore più che per il gioco che fa esprimere alle sue squadre.

Il Napoli è forte già così, bisognerebbe inserire qualche calciatore di bella prospettiva, giocatori che hanno voglia di mangiarsi il mondo, giocatori alla Vergara che bisogna solo avere il coraggio di lanciare".