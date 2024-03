Lindstrom, l'esperto di calcio scandinavo: “L'anno prossimo sarà punto fermo del Napoli”

Loris Boni, esperto di calcio scandinavo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Loris Boni, esperto di calcio scandinavo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lindstrom? Le sue prestazioni non sono state eclatanti, ma certi giocatori hanno bisogno di continuità. Lindstrom è venuto in Italia con ottime credenziali. Per me è un giocatore che ha bisogno di apprendere un certo tipo di gioco che c’è in Italia, ma ciò non vuol dire che debba snaturarsi. Spero trovi la giusta fiducia, la giusta posizione in campo senza snaturarsi. Se fossi il Napoli non avrei la fretta di liberarmene, l’anno prossimo potrebbe essere un punto fermo della squadra”.