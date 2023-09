Lo Monaco: “Garcia deve gettare Natan nella mischia. Due azzurri non sono valorizzati”

Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco è intervenuto su Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Gaetano

Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco è intervenuto su Kiss Kiss Napoli: “Fossi in Rudi Garcia punterei sul centrocampista Elmas, calciatore che ha disputato una ottima partita contro l’Italia. E perché non gettare nella mischia anche il centrale brasiliano Natan? Il Napoli, contro la Lazio, è mancato soprattutto nella fase di non possesso. Non me la prendo con i difensori, è stata la fase difensiva a latitare nel corso del secondo tempo.

Calciatori come Stanislav Lobotka e Anguissa, per come la vedo io, non sono stati valorizzati pienamente, mi sono sembrati entrambi fuori ruolo e ne ha risentito tutta la squadra. Garcia saprà naturalmente apportare i giusti correttivi”.