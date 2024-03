Lotito: "Caso Acerbi? Ognuno faccia i conti con la propria coscienza"

Queste alcune considerazioni del presidente della Lazio

"Caso Acerbi? Ognuno deve fare i conti con la propria coscienza, io non conosco la vicenda se non a livello mediatico come voi quindi non voglio esprimere giudizi. Di sicuro le azioni razziste vanno debellate perché significa minare il rispetto dell'essere umano". Queste alcune considerazioni del presidente della Lazio Claudio Lotito al giornalista Marco Martone di Canale 21 a margine di un evento che si è tenuto mercoledì a Napoli.